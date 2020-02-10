Понад 900 осіб померли від коронавірусу, однак більше 3,2 тис. – вилікувалися

Станом на 10 лютого 2020 року через зараження коронавірусом у світі померли 907 пацієнтів, однак 3 246 осіб одужали.
Кількість інфікованих зросла до 40 216.
Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.
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Кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на сто осіб.
Нагадаємо, на круїзному лайнері Diamond Princess виявили шість нових випадків зараження коронавірусом. Серед них – громадянин України.
Джерело: карта поширення коронавірусу
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