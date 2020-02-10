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Факти / Світ

Понад 900 осіб померли від коронавірусу, однак більше 3,2 тис. – вилікувалися

Станом на 10 лютого 2020 року через зараження коронавірусом у світі померли 907 пацієнтів, однак 3 246 осіб одужали.

Кількість інфікованих зросла до 40 216.

Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Читайте: Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

Кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на сто осіб.

Нагадаємо, на круїзному лайнері Diamond Princess виявили шість нових випадків зараження коронавірусом. Серед них – громадянин України.

Джерело: карта поширення коронавірусу

Фото: Dreamstime

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