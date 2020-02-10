Шторм Зіара допоміг: літак із США до Британії долетів за рекордний час

Пасажирський літак Boeing 747 British Airways здійснив рейс з Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткий час – за 4 години 56 хвилин. Хоча зазвичай переліт становить близько 6 годин 13 хвилин.

Справа в тому, що як раз в той час розбушувався ураган Зіара, попутний вітер якого і допоміг. До слова, ураган став найсильнішим в Великобританії за останні сім років.

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Лайнер набрав максимальну швидкість до 825 миль на годину (1 327 км/ч).

Консультант по авіації і колишній пілот British Airways Аластер Розеншайн зазначив, що літак досяг феноменальною швидкості.

Раніше Факти ICTV писали, що вночі 4 лютого українка прийняла пологи на борту повітряного судна. Породіллею виявилася 23-річна громадянка Таїланду, яка приховувала свою вагітність.

Джерело: The Independent