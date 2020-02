Це може бути лише верхівка айсберга – глава ВООЗ про розповсюдження коронавірусу

На сьогодні існує значна небезпека поширення нового типу коронавірусу світом.

На думку глави Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адхана Гебреєсуса, ситуація, що склалася, може бути лише верхівкою айсберга.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020