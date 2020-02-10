Це може бути лише верхівка айсберга – глава ВООЗ про розповсюдження коронавірусу

На сьогодні існує значна небезпека поширення нового типу коронавірусу світом.

На думку глави Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адхана Гебреєсуса, ситуація, що склалася, може бути лише верхівкою айсберга.

– Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Поява невеликого числа таких випадків може свідчити про можливість ширшої передачі інфекції в інших країнах, – пояснив Гебреєсус.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

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Глава ВООЗ додав, що темпи поширення захворювання також можуть набрати обертів за межами Китаю.

Сьогодні всі країни повинні зайнятися підготовкою до можливого проникнення коронавірусу в країну згідно зі стратегією стримування захворювання.

До слова, на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували ще 66 випадків захворювання новим типом коронавірусу.

Джерело: Tedros Adhanom Ghebreyesus