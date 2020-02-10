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Факти / Світ

Це може бути лише верхівка айсберга – глава ВООЗ про розповсюдження коронавірусу

На сьогодні існує значна небезпека поширення нового типу коронавірусу світом.

На думку глави Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адхана Гебреєсуса, ситуація, що склалася, може бути лише верхівкою айсберга.

– Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Поява невеликого числа таких випадків може свідчити про можливість ширшої передачі інфекції в інших країнах, – пояснив Гебреєсус.

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Глава ВООЗ додав, що темпи поширення захворювання також можуть набрати обертів за межами Китаю.

Сьогодні всі країни повинні зайнятися підготовкою до можливого проникнення коронавірусу в країну згідно зі стратегією стримування захворювання.

До слова, на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували ще 66 випадків захворювання новим типом коронавірусу.

Джерело: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Dreamstime

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