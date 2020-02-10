В кінотеатрі Жовтень у центрі Москви сталося коротке замикання під час прем’єрного показу фільму Лід 2.
У кінозалі під час початку фільму перебували Алла Пугачова, Світлана Лобода, Олександр Петров, Аглая Тарасова і безліч інших зірок.
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Артисти, які прийшли на прем’єру, вийшли і поїхали на банкет. В результаті показ фільму перервали і усі розходяться.
У столичному главку МНС сказали, що всіх людей з будівлі евакуювали ще до приїзду рятувальників.
Раніше у Петербурзі під час демонтажу спорткомплексу впав дах.
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