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Факти / Світ / Росія

У Москві евакуювали кінотеатр Жовтень через задимлення

В кінотеатрі Жовтень у центрі Москви сталося коротке замикання під час прем’єрного показу фільму Лід 2.

У кінозалі під час початку фільму перебували Алла Пугачова, Світлана Лобода, Олександр Петров, Аглая Тарасова і безліч інших зірок.

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Артисти, які прийшли на прем’єру, вийшли і поїхали на банкет. В результаті показ фільму перервали і усі розходяться.

У столичному главку МНС сказали, що всіх людей з будівлі евакуювали ще до приїзду рятувальників.

Раніше у Петербурзі під час демонтажу спорткомплексу впав дах.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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