Вчені назвали ще один спосіб передання коронавірусу

Діарея може бути вторинним шляхом передання нового коронавірусу. До таких висновків дійшли китайські та американські дослідники після публікації даних про пацієнтів з новими симптомами.

Загалом 14 зі 138 пацієнтів (10%) в лікарні Ухань спочатку скаржилися на діарею і нудоту за один або два дні до розвитку лихоманки і утрудненого дихання. Перший пацієнт в США з діагнозом 2019 nCoV протягом двох днів також мав проблеми з кишечником. Були й інші подібні випадки в Китаї.

Однак вчені повідомляють, що досі не знають, як довго цей вірус може вижити поза організмом і до якого температурного діапазону він чутливий.

За словами епідеміолога з Університету Торонто Девіда Фісмана, поширення фекалій може створити нові проблеми для стримування поширення вірусу, але, найімовірніше, це стане проблемою лише всередині лікарень, які можуть стати підсилювачами епідемії.

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Нагадаємо, що основиним способом зараження вірусом є кашель зараженої людини, а передається він через дотик до забруднених поверхонь, а потім – до очей, носа або рота.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені знайшли ще одного носія коронавірусу – панголінів.

Джерело: Science alert