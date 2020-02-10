Яравірус: у Бразилії вчені випадково виявили нову інфекцію

На одному із штучних озер бразильського міста Белу-Оризонті команда вірусологів виявила новий невідомий вірус.

Відкриття отримало назву яравірус.

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Це пов’язано із богинею Яра: вона володіла водною стихією у бразильській міфології.

– Абсолютна більшість генів яравірусу (90%) є сирітськими. Сирітські гени – гени, які ніде і ніколи ще не описувались наукою, – зазначили науковці.

Про небезпеку вірусу для здоров’я та життя людей поки не повідомлялось.

Керівники цього дослідження – вірусологи Бернар Ла Скола з Франції та Йонатас Абрахан з Бразилії. Два роки тому їх команда відкрила та дослідила тупавірус – ще один вірус, що мешкає у воді.

Нещодавно Факти ICTV писали, як висловився глава ВООЗ про розповсюдження коронавірусу. Він заявив, що ця проблема може бути лише верхівкою айсберга.

Фото: Science Alert

Джерело: Science Alert