4 країни відмовилися прийняти лайнер Westerdam через підозру на коронавірус

1 лютого круїзний лайнер Westerdam вийшов у море з Гонконгу. Він повинен був відвідати кілька портів Тайваню і Японії і завершити плавання в порту Йокогама 15 лютого.
Першою відмовилася приймати лайнер Японія, після острів Гуам, філіппінська Маніла і Таїланд. Разом з тим, остання готова допомогти судну з їжею і водою.
Оператор судна Holland America Line заявив, що воно не на карантині і немає підстав підозрювати, що у когось на борту є коронавірус.
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На лайнері знаходяться 2 257 пасажирів і членів екіпажу.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, де оголошено карантин через коронавірус, перебувають 25 українців.
Джерело: Bangkok Post
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