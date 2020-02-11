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Факти / Світ

4 країни відмовилися прийняти лайнер Westerdam через підозру на коронавірус

1 лютого круїзний лайнер Westerdam вийшов у море з Гонконгу. Він повинен був відвідати кілька портів Тайваню і Японії і завершити плавання в порту Йокогама 15 лютого.

Першою відмовилася приймати лайнер Японія, після острів Гуам, філіппінська Маніла і Таїланд. Разом з тим, остання готова допомогти судну з їжею і водою.

Оператор судна Holland America Line заявив, що воно не на карантині і немає підстав підозрювати, що у когось на борту є коронавірус.

Читайте: Заражені коронавірусом українці на Diamond Princess виявилися членами екіпажу

На лайнері знаходяться 2 257 пасажирів і членів екіпажу.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, де оголошено карантин через коронавірус, перебувають 25 українців.

Джерело: Bangkok Post

Фото: Dreamstime

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