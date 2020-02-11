PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Коронавірус інфікує 60% населення світу, якщо його не зупинити – вчений

За відсутності належного контролю епідемія коронавірусу, ймовірно, охопить 60% населення планети.

Так головний епідеміолог Гонконгу Габріель Леун прокоментував актуальну ситуацію щодо коронавірусу.

– 60% – це дві третини населення світу. Цифра дуже велика і справді лячна, – сказав доктор Леун.

Читайте: Спалах коронавірусу: кількість загиблих перевищила 1 тис. осіб

Наразі експертам відомо, що в середньому кожен інфікований може передати смертельний вірус близько 2,5 пацієнтам.

– Чи справді 60% населення світу буде інфіковано? Не факт.

Можливо, летальність вірусу скоротиться. Адже, вбиваючи всіх на своєму шляху, він гине й сам, – додав вчений.

Навіть за умови, що смертність від коронавірусу складе 1%, число померлих буде величезним.

Прогнози епідеміолога невтішні: навряд чи вдасться урядам держав надовго втримати людей подалі від садочків, шкіл чи торгових центрів. А саме ця міра і стримує активне поширення небезпечної інфекції.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: The Guardian

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка