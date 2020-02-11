Коронавірус інфікує 60% населення світу, якщо його не зупинити – вчений

За відсутності належного контролю епідемія коронавірусу, ймовірно, охопить 60% населення планети.
Так головний епідеміолог Гонконгу Габріель Леун прокоментував актуальну ситуацію щодо коронавірусу.
– 60% – це дві третини населення світу. Цифра дуже велика і справді лячна, – сказав доктор Леун.
Tuesday briefing: Two-thirds of people might catch coronavirus – expert https://t.co/Zmm7Jpvelp
— The Guardian (@guardian) February 11, 2020
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Наразі експертам відомо, що в середньому кожен інфікований може передати смертельний вірус близько 2,5 пацієнтам.
– Чи справді 60% населення світу буде інфіковано? Не факт.
Можливо, летальність вірусу скоротиться. Адже, вбиваючи всіх на своєму шляху, він гине й сам, – додав вчений.
Навіть за умови, що смертність від коронавірусу складе 1%, число померлих буде величезним.
Прогнози епідеміолога невтішні: навряд чи вдасться урядам держав надовго втримати людей подалі від садочків, шкіл чи торгових центрів. А саме ця міра і стримує активне поширення небезпечної інфекції.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.