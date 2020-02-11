Офіційною назвою нового коронавірусу з Китаю стало Covid-2019. Першу вакцину проти коронавірусу, ймовірно виготовлять через 18 місяців.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє що вони наразі активізували команду ООН з управління кризами.

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– Це допоможе ВООЗ зосередитися на заходи у галузі охорони здоров’я, в той час, коли інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків, зокрема наслідків через COVID-19, – заявив він

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: ВООЗ