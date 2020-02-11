Спалах коронавірусу: кількість загиблих перевищила 1 тис. осіб

Станом на 11 лютого новий тип коронавірусу призвів до 1 016 випадків летального результату в Китаї.

За інформацією Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР, всього в країні новим захворюванням заразилися понад 42 тис. людей.

Вилікуватися від вірусу вдалося майже 4 тис. пацієнтів.

– Наразі хворіють 37 626 осіб (7 333 людини перебувають у важкому стані), 3 996 осіб виписано з лікарень і 1 016 померли, – повідомили в Держкомітеті з питань гігієни та охорони здоров’я Китаю.

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За минулу добу у результаті пневмонії, викликаної коронавірусом, померли 108 осіб. Було зафіксовано близько 2,4 тис. нових випадків захворювання.

Медики продовжують спостереження за 187,7 тис. осіб, які мали тісний контакт з носіями інфекції. Також зареєстрували близько 21,6 тис. підозр на новий коронавірус.

До слова, новий тип коронавірусу виявили у ще одного українця, який знаходиться на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Джерело: Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я Китаю