Карантин на лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого

Карантин планується завершити на круїзному лайнері Diamond Princess 19 лютого.
Про це повідомив оператор лайнера.
Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуорі заявив у відео-зверненні, що найвищим пріоритетом є забезпечення гостей і екіпажу ліками.
– На борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам, – розповів Калуорі.
Раніше міністерство охорони здоров’я Японії повідомляв, що загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.
Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавіруса виявлений у чиновника МОЗ, який проводив огляд судна.Читайте: З круїзного лайнера в Японії евакуюють літніх і людей з хронічними захворюваннями Коронавірус: на борту лайнера з українцями виявили нових заражених - ЗМІ На круїзному лайнері в Японії виявили ще 41 випадок коронавірусу
Нагадаємо, лайнер Diamond Princess 20 січня відправився з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Однак з’ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег в Гонконзі, був заражений коронавірусом.
На судні перебуває 26 громадян України, всі вони є членами екіпажу. Двоє українців виявилися інфікованими вірусом 2019-nCoV.