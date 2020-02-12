Карантин на лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого

Карантин планується завершити на круїзному лайнері Diamond Princess 19 лютого.

Про це повідомив оператор лайнера.

Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуорі заявив у відео-зверненні, що найвищим пріоритетом є забезпечення гостей і екіпажу ліками.

– На борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам, – розповів Калуорі.

Раніше міністерство охорони здоров’я Японії повідомляв, що загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.

Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавіруса виявлений у чиновника МОЗ, який проводив огляд судна.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess 20 січня відправився з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Однак з’ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег в Гонконзі, був заражений коронавірусом.

На судні перебуває 26 громадян України, всі вони є членами екіпажу. Двоє українців виявилися інфікованими вірусом 2019-nCoV.