PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Карантин на лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого

Карантин планується завершити на круїзному лайнері Diamond Princess 19 лютого.

Про це повідомив оператор лайнера.

Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуорі заявив у відео-зверненні, що найвищим пріоритетом є забезпечення гостей і екіпажу ліками.

– На борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам, – розповів Калуорі.

Раніше міністерство охорони здоров’я Японії повідомляв, що загальна кількість хворих на круїзному лайнері зросла до 174 осіб.

Крім того, телеканал NHK повідомив, що новий тип коронавіруса виявлений у чиновника МОЗ, який проводив огляд судна.

Читайте: З круїзного лайнера в Японії евакуюють літніх і людей з хронічними захворюваннями Коронавірус: на борту лайнера з українцями виявили нових заражених - ЗМІ На круїзному лайнері в Японії виявили ще 41 випадок коронавірусу

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess 20 січня відправився з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Однак з’ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег в Гонконзі, був заражений коронавірусом.

На судні перебуває 26 громадян України, всі вони є членами екіпажу. Двоє українців виявилися інфікованими вірусом 2019-nCoV.

Джерело: CNN

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка