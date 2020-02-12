НАТО відповість на розроблення нових ракет РФ – Столтенберг

У четвер, 13 лютого, НАТО розгляне плани щодо реакції на розроблення і розгортання Росією нових ракетних систем.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія продовжує інвестувати в сучасні системи озброєння.

– SSC-8 – тільки один з викликів, що стоять перед нами. Тому ми обговоримо нашу відповідь на низку російських ракетних систем, як звичайних, так і ядерних, як вже розгорнутих, так і тих, що знаходяться в розробленні, – пояснив Столтенберг.

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Генсек НАТО також заявив про те, що Альянс вже почав реагувати на такі дії Росії. Вперше в історії війська НАТО у повній бойовій готовності були розміщені в східній частині Альянсу.

Він додав, що найкращою відповіддю на розроблення Росією нових ракет є контроль над озброєннями.

До слова, Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не збирається розміщувати ракети наземного базування на території Європи.