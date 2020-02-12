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Поширення коронавірусу: 100 смертей у Китаї та 40 заражених на Diamond Princess

Серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в Японії, підтвердили 40 нових випадків зараження коронавірусом у людей на борту. Чи є серед них українці – невідомо.

При цьому в китайській провінції Хубей минулої доби померли 94 людини від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-2019. За 24 години заразилися смертоносним вірусом 1,638 тис. осіб.

В адміністративному центрі провінції місті Ухань, де вперше було виявлено коронавірус, померли 72 людини, виявлено 1,104 тис. нових хворих.

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Загалом із грудня 2019 року в Хубеї в результаті нової пневмонії захворіли 33 366 тис. осіб (в Ухані – 19 558 тис.), смертельний результат захворювання зафіксовано в 1 068 випадках (в Ухані – 820 випадків) .

Після одужання з медустанов виписано 2,639 тис. осіб.

Як повідомлялося, на борту круїзного лайнера Diamond Princess коронавірусом заразилися двоє членів екіпажу з України.

Джерела: CNN, Інтерфакс-Україна

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