У демократів змінюється лідер: Сандерс перемагає Байдена

Один із найдосвідченіших американських політиків, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс стрімко набирає популярності у Штатах та навіть перемагає Джо Байдена.

Саме 78-річного Сандерса вважають головним конкурентом колишнього віце-президента США у боротьбі всередині Демократичної партії.

У США пройшли кокуси уже в двох штатах, однак Байден ніде не отримав першої позиції.

Ще до початку кокусів соціологи вважали, що Байден отримає пальму першості, однак 3 лютого відбулися перші кокуси у штаті Айова, де лідерство отримав Піт Буттіджидж, у якого 26,9% голосів, а Байден лише 15,6% голосів.

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12 лютого відбулися другі за рахунком внутрішньопартійні вибори, цього разу у Нью-Гемпширі.

Праймеріз показали, що 25,7% виборців віддали перевагу сенатору Берні Сандерсу.

Піт Буттіджидж – 24.4% підтримки виборців;

Емі Клобушар – 19.8% підтримки виборців;

Елізабет Воррен – 9.3 % підтримки виборців;

Джо Байден – 8,4% підтримки виборців;

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада цього року, а зараз в країні відбувається внутрішньопартійні вибори.

Факти ICTV раніше писали про те, хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу.