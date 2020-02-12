У демократів змінюється лідер: Сандерс перемагає Байдена

Один із найдосвідченіших американських політиків, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс стрімко набирає популярності у Штатах та навіть перемагає Джо Байдена.
Саме 78-річного Сандерса вважають головним конкурентом колишнього віце-президента США у боротьбі всередині Демократичної партії.
У США пройшли кокуси уже в двох штатах, однак Байден ніде не отримав першої позиції.
Ще до початку кокусів соціологи вважали, що Байден отримає пальму першості, однак 3 лютого відбулися перші кокуси у штаті Айова, де лідерство отримав Піт Буттіджидж, у якого 26,9% голосів, а Байден лише 15,6% голосів.
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12 лютого відбулися другі за рахунком внутрішньопартійні вибори, цього разу у Нью-Гемпширі.
Праймеріз показали, що 25,7% виборців віддали перевагу сенатору Берні Сандерсу.
- Піт Буттіджидж – 24.4% підтримки виборців;
- Емі Клобушар – 19.8% підтримки виборців;
- Елізабет Воррен – 9.3 % підтримки виборців;
- Джо Байден – 8,4% підтримки виборців;
Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада цього року, а зараз в країні відбувається внутрішньопартійні вибори.
Факти ICTV раніше писали про те, хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу.