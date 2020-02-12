Ви заслужили на коронавірус: у Великій Британії китайці стали жертвами расизму

У Великій Британії поширюються випадки дискрімінації та зневажливого ставлення до китайців у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Набув розголосу випадок в університеті Кардіффа міста Бірмінгем.

Китайські студенти повідомили, що стали жертвами расової дискримінації.

– Ми з подругою Люсі просто йшли на заняття, коли нас оточили студенти і почали викрикувати “Ей, коронавірус, коронавірус!”. Показуючи зневажливі жести, вони також демонстративно прикривали обличчя своїми сорочками, а потім голосно сміялися, – розповів журналістам студент Робін Чжан.

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За їх словами, китайців висміюють навіть за те, що вони носять захисні маски.

– Мої батьки турбуються про мене і хочуть, щоб я щодня носила маску. Не розумію, чому це стало приводом для знущань, – сказала Сара Тан, студентка з Уханю.

Кейт Гордон, глава Китайського центру у Бірмінгемі, розповіла про образливі повідомлення, які надходили на адресу центру у мережі.

Вона додала, що хоч китайці у Великій Британії здорові, проте у суспільстві їм створили усі умови для карантину.

– Те, як ви ставитесь до тварин та як готові їх їсти, показує вашу огидну та варварську жорстокість. Ви заслуговуєте на коронавірус, – йдеться в образах.

За словами Кейт, китайці навіть почали змінювати свій робочий графік, аби не користуватися громадським транспортом у години пік. Ніхто з них не хоче провокувати зневажливе ставлення чи звертати забагато уваги, якщо випадково чхне у метро.

Ситуацію прокоментував міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок. Він висловив співчуття британо-китайській громаді, яка опинилась під таким тиском.

Всього у Великобританії проживає близько 400 тис. китайців.

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