Ви заслужили на коронавірус: у Великій Британії китайці стали жертвами расизму

У Великій Британії поширюються випадки дискрімінації та зневажливого ставлення до китайців у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Набув розголосу випадок в університеті Кардіффа міста Бірмінгем.
Китайські студенти повідомили, що стали жертвами расової дискримінації.
– Ми з подругою Люсі просто йшли на заняття, коли нас оточили студенти і почали викрикувати “Ей, коронавірус, коронавірус!”.
Показуючи зневажливі жести, вони також демонстративно прикривали обличчя своїми сорочками, а потім голосно сміялися, – розповів журналістам студент Робін Чжан.
Читайте: Коронавірус інфікує 60% населення світу, якщо його не зупинити – вчений
За їх словами, китайців висміюють навіть за те, що вони носять захисні маски.
– Мої батьки турбуються про мене і хочуть, щоб я щодня носила маску.
Не розумію, чому це стало приводом для знущань, – сказала Сара Тан, студентка з Уханю.
Кейт Гордон, глава Китайського центру у Бірмінгемі, розповіла про образливі повідомлення, які надходили на адресу центру у мережі.
Вона додала, що хоч китайці у Великій Британії здорові, проте у суспільстві їм створили усі умови для карантину.
– Те, як ви ставитесь до тварин та як готові їх їсти, показує вашу огидну та варварську жорстокість. Ви заслуговуєте на коронавірус, – йдеться в образах.
За словами Кейт, китайці навіть почали змінювати свій робочий графік, аби не користуватися громадським транспортом у години пік. Ніхто з них не хоче провокувати зневажливе ставлення чи звертати забагато уваги, якщо випадково чхне у метро.
Ситуацію прокоментував міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок. Він висловив співчуття британо-китайській громаді, яка опинилась під таким тиском.
Всього у Великобританії проживає близько 400 тис. китайців.
Раніше Факти ICTV писали про те, що вчені винайшли вакцину від коронавірусу. Зараз її тестують на мишах.