Вибори у США: на кокусах у Нью-Гемпширі переміг Сандерс

У США 12 лютого відбулися другі за рахунком внутрішньопартійні праймеріз, які в Америці називають кокусами. Під час кокусів відбувається голосування за висунення одного кандидата від демократів та республіканців.

Від республіканців за посаду президента буде боротися Дональд Трамп, а от з демократами інша ситуація, тому саме кокуси вирішують, хто стане опонентом Трампа на виборах 3 листопада 2020 року.

12 лютого відбулися другі за рахунком внутрішньопартійні вибори, цього разу у Нью-Гемпширі.

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Праймеріз показали, що 25,7% виборців віддали перевагу сенатору Берні Сандерсу.

Піт Буттіджидж – 24.4% підтримки виборців;

Емі Клобушар – 19.8% підтримки виборців;

Елізабет Воррен – 9.3 % підтримки виборців;

Джо Байден – 8,4% підтримки виборців;

До початку кокусів соціологи давали Байдену гілку першості, однак 3 лютого відбулися перші кокуси у штаті Айова, де лідерство отримав Піт Буттіджидж, у якого 26,9% голосів, а колишній віцепрезидент США Джо Байден йде лише четвертим – у нього 15,6% голосів.

Факти ICTV раніше писали про те, хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу.