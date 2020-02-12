Випадки захворювання коронавірусом знизилися, проте це ще не кінець

У Китаї заявили про зменшення кількості зафіксованих випадків захворювання новим типом коронавірусу за добу.

Проте експерти вважають, що зараз рано говорити про те, що пік спалаху вже минув. Наразі не потрібно зберігати оптимістичні настрої.

Головний лікар-консультант Китаю Чжун Наньшань заявив, що кількість хворих почала зменшуватися у кількох провінціях, а пік захворювання очікується у лютому.

Він вважає, що спалах нового типу коронавірусу може завершитися у квітні.

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В свою чергу голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що світу необхідно приділяти більшу увагу новому захворюванню і зробити його “ворогом номер один”.

Головний лікар Австралії Брендан Мерфі вважає, що сьогодні рано говорити про те, коли можна очікувати піку спалаху коронавірусу.

– Нам варто уважно спостерігати за даними протягом найближчих тижнів, перш ніж робити будь-які прогнози, – заявив Мерфі.

До слова, лайнер Westerdam відмовилися приймати чотири країни через підозру щодо розповсюдження коронавірусу на борту.