Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі ним захворіли вже понад 45 тис. людей, інфекція призвела до 1,1 тис. летальних випадків.

Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії та ОАЕ.

Через захворювання новим типом коронавірусу карантин ввели на круїзному лайнері Diamon Princess. Станом на сьогодні там зафіксували 174 випадки зараження. Серед хворих двоє українців.

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Наразі офіційно підтвердили 45 182 випадки зараження новим типом коронавірусу у всьому світі.

Захворювання призвело до смерті 1 115 осіб. Побороти захворювання вдалося 4 793 пацієнтам.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, китайські вчені з університету Тунцзі в Шанхаї завершили розроблення вакцини проти коронавірусу та почали тестувати її на мишах.

Джерело: BNO News