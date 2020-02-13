Китай звітує про зменшення випадків інфікування новим коронавірусом

У Китаю зменшилася кількість випадків зараження новим коронавірусом. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я Китаю.

– Протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась, – йдеться у звіті відмства.

11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому.

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Проте вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: Associated Press