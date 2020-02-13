PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Китай звітує про зменшення випадків інфікування новим коронавірусом

У Китаю зменшилася кількість випадків зараження новим коронавірусом. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я Китаю.

– Протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась, – йдеться у звіті відмства.

11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому.

Читайте: Як коронавірус вплине на Україну – 2 сценарії

Проте вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: Associated Press

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка