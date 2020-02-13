Налагодити відносини між країнами: сенатори США зустрінуться із Зеленським

Сенатори США планують відновити двопартійну підтримку союзництва між США та Україною після скандалу з імпічментом Дональда Трампа.

Демократ від штату Коннектикут Крістофер Мерфі, республіканець від штату Вайомінг Джон Баррассо і республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон 14 лютого, вирушать в Україну, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив демократ Мерфі.

– Трампу, можливо, вдалося уникнути покарання за корупцію у відносинах між США й Україною, але це не завадить нашим спробам відновити двопартійну підтримку союзництва, – наголосив сенатор.

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NEWS: I’m heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso. Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can’t stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020

Нагадаємо, 5 лютого у Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США.