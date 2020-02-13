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Факти / Світ

Нова діагностика: число хворих на коронавірус у Китаї за добу зросло на 15 тис.

У четвер влада провінції Хубей у Китаї, епіцентру епідемії, викликаної новим коронавірусом, повідомила, що в середу, 12 лютого, зафіксовано 14 840 додаткових випадків зараження.

Загальна кількість хворих у країні становить майже 60 тис. осіб.

Кількість нових смертей також збільшилася вдвічі – до 242, що призвело до збільшення загальної кількості загиблих у провінції до 1 310.

Комісія з охорони здоров’я Хубея пояснила, що вона змінила методику діагностики коронавірусу, через що за добу кількість випадків виявлення коронавірусу зросла на 33%.

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Відтепер до числа заражених пацієнтів стануть включати вже за даними комп’ютерної томографії, не чекаючи на результати інших досліджень. Це допоможе почати лікування ще на ранній стадії хвороби, пояснили медики.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: Quartz

Фото: Getty Images

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