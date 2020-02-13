Поширення коронавірусу: на борту Diamond Princess ще 44 випадки зараження

На круїзному лайнері Diamond Princess в Японії виявили 44 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість інфікованих зросла до 218, проце повідомяє міністр охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення країни Кацунобу Като.

– Серед нових осіб, які заразилися, – 43 пасажири і один член екіпажу корабля, – йдеться у звіті.

Влада вирішила зняти з карантину літніх людей ще до закінчення терміну карантину (19 лютого). Багато з них страждають на діабет та інші хвороби, не пов’язані з вірусом, і потребують допомоги.

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У першу чергу евакуація торкнеться людей, старших за 80 років, яких на судні більш ніж 200 осіб – евакуація відбудеться 14 лютого.

На борту перебувають 25 громадян України – всі вони члени екіпажу.

Наразі заразилися двоє українців.

Нагадаємо, Diamond Princess перебуває на карантині, оскільки у пасажира, який висадився в Гонконзі, був виявлений коронавірус. Усіх заражених переводять до діагностичних лікарень у країні.

Джерело: The Japan Times