Сенат обмежив використання армії США Трампом

Сенат США підтримав резолюцію, яка вводить обмеження на використання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом армії країни проти Ірану.

Завдяки цьому Трамп не зможе оголосити війну Ірану без схвалення цього кроку Конгресом.

На підтримку резолюції виступив 51 сенатор, а проти неї були 44 члени верхньої палати Конгресу.

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Однак глава США може застосовувати військову силу, якщо спостерігатиметься загроза атаки Іраном американських об’єктів. Також використання армії дозволено проти терористів Аль-Каїди та їхніх спільників.

У Білому домі вже заявили, що Трамп збирається накласти вето на відповідну резолюцію.

До слова, 4 лютого Дональд Трамп виступив зі щорічним посланням Про положення в країні, в якому розповів про ситуацію з Іраном і зовнішню політику.

Джерело: The Wall Street Journal