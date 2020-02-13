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Спалах коронавірусу: в Північній Кореї стратили чоловіка за порушення карантину

Військові Північної Кореї розстріляли чоловіка, який порушив карантин після повернення з Китаю, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.

1 лютого в КНДР на два тижні ввели припис про карантин, замість виконання якого житель країни відправився в громадську лазню, за що його і стратили.

У Північній Кореї смертна кара є досить поширеним типом покарання.

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Наразі не відомо про випадки захворювання коронавірусом Covid-2019 в КНДР, проте влада країни вирішила продовжити дію карантину до кінця лютого.

Експерти вважають, що Північна Корея не зможе протистояти захворюванню, якщо воно буде поширюватися в країні.

До слова, тестування двох вакцин проти коронавірусу можуть почати на людях через кілька місяців. Всього у розробленні ВООЗ знаходяться чотири вакцини.

Джерело: Metro

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