США обговорять у Мюнхені протидію російській агресії в Україні

Адміністрація США має намір провести переговори із союзниками й партнерами під час Мюнхенської конференції безпеки цього тижня щодо протистояння російській агресії в Україні.

Американську делегацію на переговорах представлятиме керівник Бюро з питань Європи і Євразії Держдепартаменту США посол Філіп Рікер.

– Під час перебування в Мюнхені посол Рікер проведе двосторонні зустрічі з ключовими союзниками та партнерами для обговорення координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України, – зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

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У цьому контексті повідомляється, що Рікер також приєднається до роботи державного секретаря США Майкла Помпео під час заходів на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки.