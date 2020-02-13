Тільки тато і мама: Путін виступив за традиційні сімейні цінності в Конституції

Президент Росії Володимир Путін підтримав внесення в Конституцію РФ пункту про традиційні сімейні цінності.

Про це глава Росії заявив під час зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції РФ.

– Що стосується батька номер один і батька номер два. Я вже якось публічно говорив і повторю ще раз: поки я президент, у нас не буде батька один – будуть тато і мама, – сказав Путін.

#РИА_Видео

Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет “родителя номер один и номер два” вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

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Цим президент Росії вкотре підтвердив політику держави щодо людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Наразі невідомо, як зазначене положення Конституції РФ вплине на таких людей.

До слова, 18 січня в центрі Москви біля будівлі Адміністрації президента РФ провели кілька пікетів проти змін до Конституції Росії, які пропонує Володимир Путін.

Відео: РИА Новости