У Китаї визначили основний спосіб зараження коронавірусом

Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

Про це заявили на прес-конференції Державного комітету охорони здоров’я КНР.

Так вони відповіли на нещодавню публікацію китайського медуніверситету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності (кал, сеча) хворих можуть містити в собі інфекцію коронавірусу.

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“As the pipeline that transfers feces is connected to the air pipe, it is very likely for the virus in the feces to be transmitted through the air fan into the toilet,” said Prof Yuen Kwok-yung of @hkumed. #COVID19 #coronavirus #hongkonghttps://t.co/RYpRlJUpQG — HKU Medicine (@hkumed) February 12, 2020

В університеті Гуанчжоу написали, що громадські вентиляції у лікарнях чи навіть житлових будинках несуть небезпеку для неінфікованих людей.

– Поширення коронавірусу через шлунково-кишковий тракт, тим більше фекально-оральним способом, потрібно дослідити і вивчити більш детальніше, – заявили у комітеті охорони здоров’я КНР.

Раніше Факти ICTV повідомляли про те, що у Китаї вирішили змінити діагностику коронавірусу. За добу після нововведення число хворих за добу зросло на 15 тис.

Джерело: Beijing News