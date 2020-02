У Китаї визначили основний спосіб зараження коронавірусом

Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

Про це заявили на прес-конференції Державного комітету охорони здоров’я КНР.

Так вони відповіли на нещодавню публікацію китайського медуніверситету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності (кал, сеча) хворих можуть містити в собі інфекцію коронавірусу.

Читайте: Вчені назвали термін життя коронавірусів на речах

“As the pipeline that transfers feces is connected to the air pipe, it is very likely for the virus in the feces to be transmitted through the air fan into the toilet,” said Prof Yuen Kwok-yung of @hkumed. #COVID19 #coronavirus #hongkonghttps://t.co/RYpRlJUpQG

— HKU Medicine (@hkumed) February 12, 2020