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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У Китаї визначили основний спосіб зараження коронавірусом

Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

Про це заявили на прес-конференції Державного комітету охорони здоров’я КНР.

Так вони відповіли на нещодавню публікацію китайського медуніверситету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності (кал, сеча) хворих можуть містити в собі інфекцію коронавірусу.

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В університеті Гуанчжоу написали, що громадські вентиляції у лікарнях чи навіть житлових будинках несуть небезпеку для неінфікованих людей.

– Поширення коронавірусу через шлунково-кишковий тракт, тим більше фекально-оральним способом, потрібно дослідити і вивчити більш детальніше, – заявили у комітеті охорони здоров’я КНР.

Раніше Факти ICTV повідомляли про те, що у Китаї вирішили змінити діагностику коронавірусу. За добу після нововведення число хворих за добу зросло на 15 тис.

Джерело: Beijing News

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