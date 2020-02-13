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Факти / Світ

Вчені назвали термін життя коронавірусів на речах

Якщо коронавірус Covid-19 подібний до членів свого сімейства, то за низької температури і високої вологості повітря він може жити на речах та поверхнях понад тиждень.

Загалом, це сімейство вірусів живе від чотирьох до п’яти днів на таких матеріалах, як алюміній, дерево, папір, пластик і скло. Але дослідники встановили, що віруси, які вражають людину, за кімнатної температури можуть зберігатися на заражених поверхнях до дев’яти  днів.

Деякі з ветеринарних коронавірусів, які інфікують лише тварин, можуть зберігатися понад 28 днів.

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Вчені зазначають, що їхні висновки можуть поширюватися на Covid-19, але у дослідженні вони не використовували дані щодо нього, оскільки їх поки що замало.

Але, щоб зменшити поширення коронавірусів, вони радять лікарням ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами, зробленими з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.

Нагадаємо, раніше вчені назвали ще один спосіб передання коронавірусу.

Джерело: Science Alert

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