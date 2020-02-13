Вакцина проти коронавірусу: ВООЗ назвала терміни тестування на людях

У розробці Всесвітньої організації охорони здоров’я зараз перебувають чотири вакцини проти коронавірусу, дві з них будуть придатними для тестування на людях через три-чотири місяці.

– В розробці вже чотири можливі вакцини. Швидше за все, першу або другу почнуть випробовувати на людях через три-чотири місяці, – сказала головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Швамінатан на глобальному форумі для вироблення заходів з боротьби з вірусом COVID-19.

Вона додала, що експерти в рамках глобального форуму ВООЗ обговорили можливі тимчасові рамки для визначення почерговості вакцин для тестування.

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– Вакцина буде в доступі через 12-18 місяців, – заявила фахівець.

Нагадаємо, що 30 січня ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я. Це пов’язано із поширенням коронавірусу.