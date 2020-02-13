Збитки Китаю від коронавірусу відчують інші країни – МВФ

Після низького падіння економічної активності через спалах коронавірусу прийде швидке відновлення. Тому світова економіка не надто постраждає.

Таку думку висловила глава МВФ Крісталіна Георгієва. Але вона зазначила, що деякі особливості можуть ускладнити ситуацію.

– Китайська економіка сьогодні відіграє більш значущу роль, вона більш інтегрована в економіку Азії і всього світу, а це означає, що будь-які потрясіння, найімовірніше, відчуватимуться і в інших країнах, – повідомила глава МВФ.

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Крісталіна Георгієва додала, що на початку двохтисячних світова економіка була на підйомі, а сьогодні експерти прогнозують скромне зростання у 3,3%. Враховуючи такі умови, світ повинен уважно відстежувати ситуацію і постаратися, щоб сценарій у формі V, який передбачає швидке відновлення, виправдався.

За словами глави МВФ, найближчим часом з’явиться додаткова інформація за показниками виробництва в Китаї, яка дозволить скорегувати оцінки.

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Джерело: Новини ООН