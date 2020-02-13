Джонсон оновив склад уряду Великої Британії

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон змінив склад свого кабінету, призначивши низку нових міністрів.
Новими членами уряду стали:
- Енн-Марі Тревеліан – міністр із питань міжнародного розвитку,
- Алок Шарма – міністр у справах бізнесу,
- Олівер Дауден – міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту,
- Брендон Льюїс – міністр у справах Північної Ірландії,
- Джордж Юстіс – міністр охорони довкілля, продовольства та сільськогосподарського розвитку.
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Свої посади зберегли такі міністри:
- закордонних справ – Домінік Рааб;
- внутрішніх справ – Пріті Пател; юстиції – Роберт Бакленд;
- оборони – Бен Воллес;
- охорони здоров’я та соціальних справ – Метт Генкок;
- освіти – Гевін Вільямсон;
- транспорту – Грант Шеппс;
- зовнішньої торгівлі – Елізабет Трас;
- міністр у справах Вельсу – Саймон Гарт;
- міністр з особливих доручень – Майкл Гоув;
- міністр з питань праці та пенсій – Териз Коффі.
Нагадаємо, Велика Британія остаточно вийшла з ЄС 1 лютого.
Джерело: Уряд Великої Британії