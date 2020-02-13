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Джонсон оновив склад уряду Великої Британії

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон змінив склад свого кабінету, призначивши низку нових міністрів.

Новими членами уряду стали:

  • Енн-Марі Тревеліан – міністр із питань міжнародного розвитку,
  • Алок Шарма – міністр у справах бізнесу,
  • Олівер Дауден – міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту,
  • Брендон Льюїс – міністр у справах Північної Ірландії,
  • Джордж Юстіс – міністр охорони довкілля, продовольства та сільськогосподарського розвитку.

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Свої посади зберегли такі міністри:

  • закордонних справ – Домінік Рааб;
  • внутрішніх справ – Пріті Пател; юстиції – Роберт Бакленд;
  • оборони – Бен Воллес;
  • охорони здоров’я та соціальних справ – Метт Генкок;
  • освіти – Гевін Вільямсон;
  • транспорту – Грант Шеппс;
  • зовнішньої торгівлі – Елізабет Трас;
  • міністр у справах Вельсу – Саймон Гарт;
  • міністр з особливих доручень – Майкл Гоув;
  • міністр з питань праці та пенсій – Териз Коффі.

Нагадаємо, Велика Британія остаточно вийшла з ЄС 1 лютого.

Джерело: Уряд Великої Британії 

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