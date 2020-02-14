Коронавірус може заразити дві третини населення планети – ВООЗ

Число жертв ного коронавірусу може досягти мільярдів людей.

За словами голови Центру статистики та кількісних досліджень інфекційних хвороб Університету Флориди Айри Лонджин, зараз кількість заражених у всьому світі становить понад 64 тис. осіб.

Епідемія коронавірусу може досягти світових масштабів, якщо не буде дотриманий суворий карантин, під яким в Китаї знаходяться багатомільйонні міста.

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Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус схвалив заходи Китаю для запобігання поширенню коронавірусу, але зазначив, що карантин уповільнює, але не перемагає його.

– Ізоляція пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу і переміщення під карантин людей, з якими вони спілкувалися, не зможуть зупинити поширення, – сказав він.

На його думку, кожен хворий передає інфекцію двом-трьом людям і простежити за поширенням коронавірусу важко через відсутність експрес-тестів і через те, що у деяких носіїв інфекції симптоми хвороби проявляються в приглушеній формі.

Нагадаємо, глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.