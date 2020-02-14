Коронавірус на Diamond Princess: першим пасажирам дозволили залишити лайнер

В Японії з лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині через коронавірус, зійшли перші 11 пасажирів. Їх аналізи показали негативні результати на коронавірус.

Однак японська влада не уточнили, чи зможе в п’ятницю ще хто-небудь зійти з лайнера на берег.

На лайнері Diamond Princess, де знаходяться понад 3,7 тис. людей, підтверджені 218 випадків зараження на коронавірус. За даними ЗМІ, тих, хто заразився перевозять з судна в більш безпечне місце, так само як і тих пасажирів, у кого є інші проблеми зі здоров’ям.

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Карантин на Diamond Princess повинен тривати до 19 лютого. Пасажирів зобов’язали перебувати в каютах.

Раніше Факти ICTV писали, що новим ефективним способом лікування коронавірусу є переливання плазми крові для хворих від донорів, які почали одужувати від цієї хвороби.