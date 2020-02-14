Китайські лікарі знайшли новий спосіб боротьби з коронавірусом

Новим ефективним способом лікування коронавірусу є переливання плазми крові для хворих від донорів, які почали одужувати від цієї хвороби.
До такого висновку дійшли медики лікарні Цзіньіньтань в місті Ухань.
Лікар пояснив такий спосіб лікування тим, що в крові пацієнтів, які одужують, є велика кількість антитіл, що допомагають у боротьбі із захворюванням.
Відомо, що цей метод допоміг врятувати вже більше 10 хворих, які перебували в критичному стані.
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До слова, у розробці Всесвітньої організації охорони здоров’я зараз перебувають чотири вакцини проти коронавірусу, дві з них будуть придатними для тестування на людях через три-чотири місяці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.
Джерело: Sina