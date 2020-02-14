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Факти / Світ

Трамп зізнався, що відправляв Джуліані в Україну за компроматом

Президент США Дональд Трамп зізнався, що послав свого адвоката Руді Джуліані в Україну, щоб знайти негативну інформацію про своїх політичних опонентів.

Трамп розповів, що не жалкує, що вчинив так, і високо цінує роль Джуліані як борця зі злочинністю.

– Немає нічого дивного в тому, що президент використовував в подібних цілях свого адвоката, – сказав Трамп.

Президент США пояснив, що через російське розслідування у нього немає довіри до американських розвідслужб.

Читайте: Трамп має допомагати у розслідуванні щодо Байдена – Джуліані

За словами Трампа, Джуліані був кращим прокурором і мером.

– Між іншим, Руді був кращим прокурором, або одним з кращих, він точно був кращим мером, – додав президент США.

Раніше Факти ICTV писали, що Джуліані привіз з України докази на захист Трампа.

Джерело: CNN

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