У Китаї понад 1,7 тис. лікарів заразилися коронавірусом

У Китаї медсестра з лікарні Уханя Нін Чжу протягом декількох тижнів перебувала на домашньому карантинічерез підозру на коронавірус, яку показало сканування грудної клітини.

Дівчині сказали, що необхідно дочекатися результатів аналізів нуклеїнової кислоти, які покажуть, хвора вона, чи ні, але вони так і не прийшли.

– Зараз це дійсно проблема, з нашої лікарні вже понад 100 осіб перебувають на домашньому карантині, – сказала медсестра.

За її словами, випадок коронавірусу підтвердили ще у 30 співробітників медустанови.

– У мене насправді немає симптомів, є лише невелика проблема з моєю комп’ютерною томографією, здається, є незначна інфекція, – додала дівчина.

За оцінками Чжу, з 500 медичних працівників у лікарні більше 130, можливо, були вражені вірусом.

Всього в Китаї коронавірусом заразилися понад 1,7 тис. медиків.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Раніше Факти ICTV писали, що китайські лікарі знайшли спосіб боротьби з коронавірусом.