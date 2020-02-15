Через коронавірус: Китай помістив банкноти на карантин

Народний банк Китаю випустив на ринок близько 600 млрд юанів новими банкнотами. Банк пішов на цей крок у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Використані купюри відправлять на дезінфекцію, а потім помістять на карантин на термін від 7 до 14 днів.

Про це розповів заступник голови китайського Народного банку Фань Іфей.

– Банки використовують ультрафіолетове випромінювання або високі температури для дезінфекції банкнот в юанях, потім вони запакують готівку і зберігатимуть її протягом 7-14 днів – залежно від серйозності спалаху в конкретному регіоні.

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Іфей додав, що в місто Ухань, звідки почалося поширення нового коронавірусу, були направлені 4 млрд юанів у нових банкнотах.

– Ці заходи спрямовані на те, щоб забезпечити безпеку та здоров’я населення під час використання грошових коштів, – сказав представник банку.

Але, за його словами, незрозуміло, який широкий вплив матиме робота з дезінфекції центрального банку, оскільки в останні роки все більше китайців віддають перевагу оплаті через смартфон.

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