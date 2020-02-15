Спалах коронавірусу: Китай вводить смертну кару за приховування симптомів

У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса або спотворення інформації про стан хворого.

Про це йдеться заяві китайського суду.

– Людина, яка стала джерелом інфекції та призвела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Вона може бути засуджена до 10-річного або довічного тюремного ув’язнення або до смертної кари, – йдеться у заяві.

Китайська влада також заборонила хворим з температурою або кашлем подорожувати країною на автобусах, поїздах і літаках.

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– Усіх китайців, які повертатимуться додому після свят з епіцентру спалаху коронавірусу, змушуватимуть залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів.

Ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

До слова, тестування двох вакцин проти коронавірусу можуть почати на людях через кілька місяців. Всього у розробленні ВООЗ знаходяться чотири вакцини.