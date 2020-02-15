У Росії чоловік застрелив двох людей і наклав на себе руки

У центрі Калінінграда (Росія) чоловік убив двох людей, поранено 13-річного підлітка.
За даними джерела Інтерфакс, загиблі – чоловік і дружина, які торгували на центральному ринку, біля якого вони були вбиті, а дитина – їхній син.
Нападник спробував накласти на себе руки на місці злочину. Від отриманих поранень він пізніше помер у лікарні.
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За даними джерела, у подружжя стріляв також ринковий торговець, який давно перебував з ними у натягнутих стосунках.
За фактом вбивства порушено кримінальну справу.
Раніше в Росії мікроавтобус і фура зіткнулися лоб у лоб на трасі в Псковській області.
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