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Факти / Світ

У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Перший летальний випадок від зараження коронавірусом Covid-2019 у Європі стався 15 лютого.

У Франції померла китайська туристка, яка була інфікована новим смертельним коронавірусом. Це перший подібний летальний випадок за межами Азії.

Жертвою стала 80-річна жінка з китайської провінції Хубей.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня.

Раніше стало відомо, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

Джерело: ВВС

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