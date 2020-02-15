У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Перший летальний випадок від зараження коронавірусом Covid-2019 у Європі стався 15 лютого.
У Франції померла китайська туристка, яка була інфікована новим смертельним коронавірусом. Це перший подібний летальний випадок за межами Азії.
Жертвою стала 80-річна жінка з китайської провінції Хубей.
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Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня.
Раніше стало відомо, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.
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