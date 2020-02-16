Кількість смертей від коронавірусу почала зменшуватися

Кількість смертей від коронавірусу знижується третій день поспіль, а 12 днів поспіль знижується кількість заражень за межами провінції Хубей.

Про це повідомляють у Держкомітеті охорони здоров’я КНР.

Станом на 16 лютого, за добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом Covid-19 загинули 142 людини.

Загальна кількість заражених у Китаї становить 68 500 осіб, від наслідків зараження загинуло 1 665 людей. За останню добу виявлено 2 009 нових випадків зараження.

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У Держкомітеті охорони здоров’я КНР також повідомили, що у пасажирів круїзного лайнера Вестердам, який раніше відмовилися прийняти п’ять країн, був виявлений один випадок зараження коронавірусом. Його знайшли у 83-річної американки, яка була направлена в госпіталь в Куала-Лумпур.

Раніше Факти ICTV писали, що китайські лікарі знайшли новий спосіб боротьби з коронавірусом.