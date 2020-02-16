У Москві чоловік з ножем напав на прихожан у церкві – є поранені

У Москві (Росія) чоловік з ножем напав на прихожан у храмі Святителя Миколая. Він поранив двох чоловіків, які стояли біля вівтаря.

Нападника затримали. У злочині підозрюють 26-річного жителя Липецької області.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

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За словами настоятеля храму, нападник в окулярах, гумових рукавичках, капюшоні і навушниках забіг у центральний вівтар. А коли протоієрей і його помічник вирішили дізнатися, що трапилося, чоловік вихопив ніж і поранив двох служителів храму.

Наразі встановлюються причини та всі обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що у Росії чоловік застрелив двох людей і наклав на себе руки.