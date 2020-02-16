У пасажирки лайнера Westerdam виявили коронавірус

У пасажирки лайнера Westerdam, якому днями у швартуванні відмовили п’ять країн, виявили коронавірус.

Тест на вірус показав позитивний результат у 83-річної жінки. Вона була змушена здати аналізи, коли у неї та її чоловіка помітили симптоми зараження одразу після приземлення в аеропорту Куала-Лумпура у Малайзії. Чоловік уник зараження, а його дружина – ні.

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Решта пасажирів лайнера Westerdam, який нині перебуває в Камбоджі, не зможуть потрапити до Малайзії через тісний контакт із зараженою пацієнткою, заявив віце-прем’єр-міністр Малайзії Ван Азіза Ван Ісмаїл.

Як відомо, у Держкомітеті охорони здоров’я КНР повідомили, що кількість смертей від коронавірусу знижується третій день поспіль.

Джерело: Freemalaysiatoday