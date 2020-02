Традиційно подію проводять третьої суботи лютого у храмі Сайдай-Джі неподалік японського міста Окаяма.

Брати участь дозволено лише чоловікам віком від 23 до 43 років.

Фестиваль недарма називають голим: учасники одягаються лише у фундосі (японська пов’язка на стегна) і табі (білі шкарпетки).

10 тис. оголених чоловіків у храмі: в Японії пройшов фестиваль голих / 2 фотографии

Розпочинається церемонія із саке. Після частуванням алкоголем, чоловіки близько двох годин бігають навколо храму Сайдай-Джі, купаються у прохолодній воді, а після очищення починають боротись між собою за місце у храмі.

Ввечері до фестивалю приєднуються місцеві жерці, що кидають натовпу амулети.

Японці вірять, що, підібравши амулет, рік для чоловіка буде щасливим і успішним.

Читайте: Загадкова пневмонія дісталась Японії – підтверджено перший випадок захворювання

У мережі багато хто встиг висловити своє обурення щодо фестивалю. Це пов’язано з тим, що організатори проігнорували фактор коронавірусу.

Talk about total #contrast. These #headlines and images show #ataleoftwocountries #nakedfestival in #japan and #coronavírus in #china. #timecapsule pic.twitter.com/HvJA2KpRZq

— Omar Leyva (@omarleyva) February 16, 2020