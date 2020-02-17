10 тис. оголених чоловіків у храмі: в Японії пройшов фестиваль голих

Традиційно подію проводять третьої суботи лютого у храмі Сайдай-Джі неподалік японського міста Окаяма.
Брати участь дозволено лише чоловікам віком від 23 до 43 років.
Фестиваль недарма називають голим: учасники одягаються лише у фундосі (японська пов’язка на стегна) і табі (білі шкарпетки).
Розпочинається церемонія із саке. Після частуванням алкоголем, чоловіки близько двох годин бігають навколо храму Сайдай-Джі, купаються у прохолодній воді, а після очищення починають боротись між собою за місце у храмі.
Ввечері до фестивалю приєднуються місцеві жерці, що кидають натовпу амулети.
Японці вірять, що, підібравши амулет, рік для чоловіка буде щасливим і успішним.
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У мережі багато хто встиг висловити своє обурення щодо фестивалю. Це пов’язано з тим, що організатори проігнорували фактор коронавірусу.
Talk about total #contrast. These #headlines and images show #ataleoftwocountries #nakedfestival in #japan and #coronavírus in #china. #timecapsule pic.twitter.com/HvJA2KpRZq
— Omar Leyva (@omarleyva) February 16, 2020
– Китай: через коронавірус інфікувались 1700 медиків, з них 6 – померли.
Японія: голий фестиваль в Японії збирає тисячі.
Єдиною мірою безпеки на фестивалі було антисептичне мило біля входу в храм.
Brave or reckless amid COVID-19 outbreak?
Naked festival in Japan https://t.co/YlaNWzRGs0
— sunny (@sunny7331) February 16, 2020
– Хоробрість чи дурість у пік спалаху COVID-19?
Голий фестиваль в Японії.
Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Китай близький до перемоги над коронавірусом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ КНР Ван Ї.
Фото: Super Matsuri