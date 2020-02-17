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Факти / Lifestyle / Подорожі

10 тис. оголених чоловіків у храмі: в Японії пройшов фестиваль голих

Традиційно подію проводять третьої суботи лютого у храмі Сайдай-Джі неподалік японського міста Окаяма.

Брати участь дозволено лише чоловікам віком від 23 до 43 років.

Фестиваль недарма називають голим: учасники одягаються лише у фундосі (японська пов’язка на стегна) і табі (білі шкарпетки).

10 тис. оголених чоловіків у храмі: в Японії пройшов фестиваль голих / 2 фотографии

Розпочинається церемонія із саке. Після частуванням алкоголем, чоловіки близько двох годин бігають навколо храму Сайдай-Джі, купаються у прохолодній воді, а після очищення починають боротись між собою за місце у храмі.

Ввечері до фестивалю приєднуються місцеві жерці,  що кидають натовпу амулети.

Японці вірять, що, підібравши амулет, рік для чоловіка буде щасливим і успішним.

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У мережі багато хто встиг висловити своє обурення щодо фестивалю. Це пов’язано з тим, що організатори проігнорували фактор коронавірусу.

– Китай: через коронавірус інфікувались 1700 медиків, з них 6 – померли.

Японія: голий фестиваль в Японії збирає тисячі.

Єдиною мірою безпеки на фестивалі було антисептичне мило біля входу в храм.

– Хоробрість чи дурість у пік спалаху COVID-19?

Голий фестиваль в Японії.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Китай близький до перемоги над коронавірусом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ КНР Ван Ї.

Фото: Super Matsuri

Джерело: CNN

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