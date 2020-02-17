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Факти / Світ

19 хворих на коронавірус з Diamond Princess перебувають у важкому стані

19 осіб, заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії, знаходяться у важкому стані. Деякі з них проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Ще 99 осіб дали позитивний результат на новий коронавірус. З них – 85 пасажирів і 14 членів екіпажу.

Загальна кількість хворих на круїзному лайнері збільшилася до 454.

Читайте: Країни почали евакуацію своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess

Нагадаємо, 3 лютого 2020 року круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години для перевірки членів екіпажу і пасажирів у зв’язку з можливістю заразитися коронавірусом.

Згодом через підозру поширення вірусу судно зупинили на карантин у японському порту Йокогама.

Раніше стало відомо, що в евакуйованих з Diamond Princess громадян США виявлений коронавірус.

Джерело: NHK

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