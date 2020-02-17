19 хворих на коронавірус з Diamond Princess перебувають у важкому стані

19 осіб, заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії, знаходяться у важкому стані. Деякі з них проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії.
Ще 99 осіб дали позитивний результат на новий коронавірус. З них – 85 пасажирів і 14 членів екіпажу.
Загальна кількість хворих на круїзному лайнері збільшилася до 454.
Читайте: Країни почали евакуацію своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess
Нагадаємо, 3 лютого 2020 року круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години для перевірки членів екіпажу і пасажирів у зв’язку з можливістю заразитися коронавірусом.
Згодом через підозру поширення вірусу судно зупинили на карантин у японському порту Йокогама.
Раніше стало відомо, що в евакуйованих з Diamond Princess громадян США виявлений коронавірус.
Джерело: NHK