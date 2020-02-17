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Факти / Світ

Через коронавірус: у Гонконзі озброєні чоловіки вкрали 600 рулонів туалентого паперу

Озброєні грабіжники в Гонконзі викрали сотні рулонів туалетного паперу на суму близько 1 695 гонконгських доларів ($218).

За словами поліцейських, чоловіки з ножем пограбували кур’єра біля супермаркету в районі Монг Кок.

Грабіжники погрожували працівнику служби доставки, який вивантажував рулони туалетного паперу біля супермаркету Wellcome.

– Співробітнику служби доставки погрожували троє чоловіків з ножем, які вкрали туалетний папір на суму понад 1000 гонконзьких доларів, – сказав представник поліції.

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Наразі в Гонконзі є дефіцит побутових товарів, зокрема туалетного паперу. Люди масово скуповують товари під час спалаху коронавируса.

Раніше у провінції Хубей через коронавірус заборонили виходити з дому і користуватися авто.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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