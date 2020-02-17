Для пасажирів ізольованого лайнера Princess Cruises передали 2 тис. IPhone

На борт круїзного лайнера Diamond Princess, де виявили спалах коронавірусу у 355 людей, було передано 2 тис. iPhone.
Модель iPhone 6s для пасажирів лайнера у такій кількості закупили японські чиновники.
Смартфони оснащені додатками, що дозволяють замовляти ліки, отримувати консультації та останні новини від медиків.
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2/14 12:18 船内放送
・健康状態の相談ができるよう、
ソフトバンクとLINEが厚生省の要請を受け用意したiPhone配布！
・アプリで医薬品、健康相談
・大型台風時も活躍したソフトウェアアプリケーションだが
iPhone配るのは初めての試み#ダイヤモンドプリンセス pic.twitter.com/m0nsNcc6V3
— コロナ vs DIAMOND PRINCESS (@rkmctt298) February 14, 2020
@masujun 海外でも取り上げられてます。https://t.co/RWJPAINhjzhttps://t.co/VRedHd8KZRhttps://t.co/QbvUizf0J8
— MACお宝鑑定団 (@idanbo) February 15, 2020
Рейс Diamond Princess мав завершитися ще 10 днів тому, проте через спалах коронавірусу лайнеру заборонили наближатись до берега.
На лайнері перебуває біля 3700 осіб з 50 країн. Коронавірус діагностували приблизно 355 пасажирам.
Раніше Факти ICTV писали, що на круїзному лайнері Diamond Princess розпочалась часткова евакуація. Обов’язковою умовою для цього є негативний тест на коронавірус.
Джерело: Business Insider
Фото: Cult of Mac