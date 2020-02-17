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Для пасажирів ізольованого лайнера Princess Cruises передали 2 тис. IPhone

На борт круїзного лайнера Diamond Princess, де виявили спалах коронавірусу у 355 людей, було передано 2 тис. iPhone.

Модель iPhone 6s для пасажирів лайнера у такій кількості закупили японські чиновники.

Смартфони оснащені додатками, що дозволяють замовляти ліки, отримувати консультації та останні новини від медиків.

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Рейс Diamond Princess мав завершитися ще 10 днів тому, проте через спалах коронавірусу лайнеру заборонили наближатись до берега.

На лайнері перебуває біля 3700 осіб з 50 країн. Коронавірус діагностували приблизно 355 пасажирам.

Раніше Факти ICTV писали, що на круїзному лайнері Diamond Princess розпочалась часткова евакуація. Обов’язковою умовою для цього є негативний тест на коронавірус.

Джерело: Business Insider

Фото: Cult of Mac

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