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Факти / Світ

Кількість жертв від коронавірусу зросла до 1770

У Китаї кількість померлих від коронавірусу досягла 1 770 осіб. Про це свідчать данні Деркомітету з питань гігієни і охорони здоров’я КНР.

За їхніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб.

З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані – 10 644 людей.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Джерело: Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров’я КНР

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