Китай близький до перемоги над коронавірусом – глава МЗС країни

Найближчим часом Китай зможе здолати епідемію коронавірусу. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
– Ми бачимо світло в кінці тунелю, – зазначив він.
Крім того, міністр запевнив, що епідемія коронавірусу не підірве китайську економіку.
Читайте: У провінції Хубей через коронавірус заборонили виходити з дому і користуватися авто
До слова, раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва припустила, що збитки Китаю від коронавірусу можуть відчути на собі інші країни.
Але вона зазначила, що світ повинен уважно відстежувати ситуацію і постаратися, щоб сценарій у формі V, який передбачає швидке відновлення економіки, виправдався.
Нагадаємо, Держкомітет охорони здоров’я КНР повідомив, що кількість смертей від коронавірусу почала зменшуватися.