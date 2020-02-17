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Факти / Світ

Китай близький до перемоги над коронавірусом – глава МЗС країни

Найближчим часом Китай зможе здолати епідемію коронавірусу. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

– Ми бачимо світло в кінці тунелю, – зазначив він.

Крім того, міністр запевнив, що епідемія коронавірусу не підірве китайську економіку.

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До слова, раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва припустила, що збитки Китаю від коронавірусу можуть відчути на собі інші країни.

Але вона зазначила, що світ повинен уважно відстежувати ситуацію і постаратися, щоб сценарій у формі V, який передбачає швидке відновлення економіки, виправдався.

Нагадаємо, Держкомітет охорони здоров’я КНР повідомив, що кількість смертей від коронавірусу почала зменшуватися.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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