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Факти / Світ

Майже 700 осіб захворіли на коронавірус за межами Китаю

Станом на 17 лютого, випадки захворювання коронавірусом Covid-19 зафіксували у 25 країнах. Кількість заражених інфекцією за межами Китаю сягнула 694 людей.

Поза межами Китаю, який є осередком розповсюдження нового типу коронавірусу, також зафіксували три смерті.

– У міру надходження додаткових даних із Китаю, ми починаємо отримувати більш чітке уявлення про спалах, як він розвивається і куди його можна спрямувати, – повідомили у прес-службі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Наразі на новий тип коронавірусу у Китаї захворіли близько 70,5 тис. людей. У 1,7 тис. випадках хвороба призвела до летального результату.

30 січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення через поширення світом коронавірусу під назвою Covid-19.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що країна зможе подолати спалах коронавірусу найближчим часом.

Джерело: World Health Organization (WHO)

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